Caen (France), 09/07/2025.- Belgian rider Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step team crosses the finish line of the 5th stage of the Tour de France cycling race, an Individual Time Trial over 33km in Caen, France, 09 July 2025. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK