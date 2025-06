CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE

ORLANDO (United States), 26/06/2025.- Alberto Costa of Juventus (L) and Jeremy Doku of Manchester City in action during the FIFA Club World Cup 2025 match between Juventus and Manchester City in Orlando, Florida, USA, 26 June 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH