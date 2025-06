La polémica pica y se extiende. Una lluvia de críticas, con rayos y centellas, ha caído sobre Radamel Falcao García por sus durísimas críticas, inusuales en él, contra los árbitros colombianos tras la derrota de Millonarios 2-1 ante Santa Fe, el jueves anterior en El Campín, que dejó sin chances al equipo azul de disputar el título de la Liga I.

“Que se jodan los del VAR, nos robaron”, fue una de las perlitas que lanzó ‘el Tigre’ en la rueda de prensa en la cual se desató contra los réferis.

Periodistas y aficionados han cuestionado la falta de objetividad y equilibrio de Falcao al poner en duda la integridad de los árbitros y solo referirse a los supuestos errores en contra del cuadro embajador, sin mencionar otras presuntas equivocaciones que perjudicaron a sus rivales.

Uno de los comunicadores que le lanzó dardos al legendario goleador samario fue Carlos Antonio Vélez, quien consideró que “nuestros ídolos en Colombia se caen a pedazos” con esta clase de comportamientos, y catalogó las palabras del futbolista como un ejemplo inadecuado para los infantes.

“¡Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante la de nuestros ‘ídolos’ futboleros… cuando pierden es que ‘les robaron’. Mal ejemplo para los niños que ya de hecho solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia. ¡Mientras no superemos el hacer responsables a otros de nuestros fracasos, no saldremos de la mediocridad que nos acompaña! Y a un hombre como Falcao, ¡se le ven peor las disculpas que solo las aplauden los aduladores de turno!”, trinó Vélez en su cuenta en X.

El experimentado y reconocido comentarista de fútbol hizo alusión a las declaraciones de Falcao y a unas anteriores de James Rodríguez, quien responsabilizó al arbitraje de la derrota de la selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América 2024. Así mismo, se refirió tácitamente a los periodistas que aplaudieron en la rueda de prensa luego de que ‘el Tigre’ rugió.

Ante este comentario escrito y otros que hizo Vélez en un par de videos publicados en sus redes, Lorelei Tarón, esposa del artillero de Millonarios, salió a responder con un largo mensaje en Instagram.

“Con respeto, Sr. Vélez: entiendo que como periodista deportivo tiene el rol de opinar, analizar y cuestionar. Pero muchas veces esas opiniones dejan de ser análisis y se convierten en juicios que hieren profundamente. El fútbol no se juega solo con los pies. También se juega con la mente, y se vive con el alma. Y sus palabras no se las lleva el viento. Detrás de cada jugador hay familias que escuchan. Hay hijos que preguntan. Hay esposas, padres y madres que sienten. Y aunque se diga que “deben estar acostumbrados” o que “es parte de ser famoso” no, no deja de doler. Porque cuando se hiere con palabras, claro que importa”, se desahogó Tarón.

“Y aunque a usted no le importe —porque quizá lo ve como parte de su oficio-, hay algo que sí debería importar: la dignidad con la que uno habla de otros. Mi esposo ha caminado esta carrera con valentía. Ha caído, se ha levantado. Y ha luchado en silencio”, agregó la artista argentina.