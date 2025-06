El arquero uruguayo Santiago Mele lamentó el haber podido arrancar los cuadrangulares con un triunfo de local, pero confía en la recuperación del equipo en los partidos que faltan.

Mele se aferra al trabajo que ha mostrado el Junior de visitante a lo largo del torneo para buscar el tiquete a la final de la Liga I-2025

“Creo que fuimos superiores en todo el partido y nos quedamos con ese sinsabor de que no pudimos regalarle una victoria a la gente juniorista que vino a hacer un lindo ambiente. Pero bueno, como dijo el profe, no nos asusta jugar de visitante. En el campeonato pudimos lograr muchos puntos de visitante y no creo que en el cuadrangular sea la excepción”, expresó.

Mele se perderá los próximos partidos de Junior en los cuadrangulares, ya que fue llamado a la selección Uruguay. El charrúa aseguró que hará fuerza desde la distancia.

“Tenemos la convicción de que podemos sumar de visitante, ganando o empatando, pero sumando. Si bien los próximos partidos me va tocar estar con la Selección (de Uruguay), voy a estar como un hincha más pendiente, alentando por el equipo”, concluyó.