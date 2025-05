LUCA ZENNARO/EFE

Tagliacozzo, (Italy), 16/05/2025.- Spanish rider Juan Ayuso of UAE Team Emirates celebrates winning the 7th stage of the Giro d'Italia cycling tour over 168 km from Castel di Sangro to Tagliacozzo, Italy, 16 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO