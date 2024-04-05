El futbolista colombiano Jeison Medina denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de robo el pasado miércoles 3 de abril en Quito, Ecuador.

Por medio de historias publicadas en su cuenta de Instagram, el atacante del Sociedad Deportiva Aucas relató el difícil momento que debió enfrentar y contó que objetos le fueron arrebatados de las manos.

'Nos acaban de atracar a mano armada cerca de Quicentro, nos robaron dinero en efectivo y mis papeles. Por favor si alguien los encuentra informar por este medio. Muchas gracias', escribió el antioqueño.

Quicentro es un centro comercial ubicado al norte de la ciudad, cerca del estadio Olímpico Atahualpa.

Medina, nacido en Itagüí, inició su carrera futbolística en las escuelas locales de Madrid; años después se unió al club Atlético Nacional. En 2015 se dio una oportunidad en el fútbol europeo e hizo parte del Castiadas en Italia.

Para 2018 firmó un contrato con el Real Zaragoza de la Segunda División de España. En 201 volvió a Colombia para unirse al América de Cali, también pasó por el Deportivo Pasto.