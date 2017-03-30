Óscar Washington Tabárez, técnico de la selección de Uruguay, manifestó que buscará mejorar el rendimiento de su equipo en las próximas cuatro fechas para seguir en la zona de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

'No estamos jugando como antes de las eliminatorias. Ahora solo quedan cuatro partidos para mantener en la zona de clasificación', comentó el experimentado entrenador.

'Soy consciente de la situación, asumo mi responsabilidad. Esperamos recomponernos para agosto en el duelo ante Argentina', agregó el entrenador charrúa.

Ante Perú, Uruguay sumó la tercera derrota consecutiva en las eliminatorias. El jueves cayó 4-1 ante Brasil en Montevideo y, en noviembre, había perdido 3-1 frente a Chile, en Santiago.

El próximo rival de Uruguay será Argentina, al que se medirá en el estadio Centenario de Montevideo.