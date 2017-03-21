Con Pablo Armero, la Selección Colombia no solo gana un lateral experimentado, con gran vocación ofensiva, también suma a un jugador que le impregna alegría, carisma y emoción al grupo.

El jugador del Bahía brasileño hacía falta en la Amarilla, por lo menos así se lo hicieron saber cada uno de los integrantes del plantel tricolor, quienes celebraron su retorno publicando las locuras de 'Miñia' -como es conocido el nariñense- en sus respectivas redes sociales.

Con Armero volvió el baile, las sonrisas, las locuras, el desorden sano, por lo menos eso se desprende de las imágenes que han revelado jugadores como Carlos Bacca, James Rodríguez, Yerry Mina, Edwin Cardona, entre otros, en sus cuentas de Instagram, donde el principal protagonista es el lateral oriundo del municipio de Tumaco.

'Sabemos de la calidad de Pablo Armero y de la alegría que le da al grupo. Estoy contento de que haya regresado', afirmó el defensor Cristian Zapata. 'Armero siempre ha aportado cosas muy buenas en todos los procesos y tenerlo de vuelta es motivo de felicidad', agregó el arquero David Ospina.

Bacca también celebró el retorno del lateral izquierdo. El porteño espera que se mantenga y aporte toda su alegría y experiencia a la Selección. 'Sabemos lo que es Pablo para nuestra Selección, lo que nos ha aportado, había estado fuera, él sabe las cosas por las que no estuvo, pero ha trabajado fuertemente y nuevamente está con nosotros. Su alegría es única', dijo el atacante del AC Milan.

Armero, por su parte, está feliz. No se cambia por nada. Se siente un 'bendecido' por volver a la Selección y tratará de aportar lo que ya se conoce de él, su entrega, talento y alegría.

'Todos saben cuáles son mis cualidades dentro y fuera de la cancha, saben que cuando estuve acá lo entregué todo. Trato siempre de ayudar a mis compañeros con mi juego y de aportar esa armonía que todos queremos, que es estar contentos y alegres', dijo.

En los entrenamientos se le ve con una sonrisa de oreja a oreja… eso sí, al momento de los trabajos todo cambia y la seriedad de apodera de él, hasta que un comentario suelto le hace cambiar el semblante. 'Vamos Pablito, ríete', le gritó un periodista del interior del país, a lo que el lateral respondió entre risas: 'Estamos sabrosito'.