El Heraldo

Tristeza e indignación se sienten en la voz y declaraciones de Silvia Gette. La presidenta de la Universidad Autónoma FC, como se llama oficialmente el nuevo equipo de la Primera B, todavía no conoce ni entiende las razones por las cuales el Junior les negó el aval para poder jugar en Barranquilla.

Aunque los estatutos de la Dimayor señalan que es imprescindible el permiso del club tradicional de la plaza, la rectora de la institución educativa anuncia que luchará para que su escuadra pueda tener al Romelio Martínez como sede.

¿Cómo toma le decisión del Junior?

Me pone muy triste, más cuando la Uniautónoma ha sido tan condescendiente con el Junior en todas las cosas que ha necesitado. Me parece que ha sido un mal proceder de ellos. Tenían que decirnos no desde mucho antes y no el último día.

¿Hace tiempo venían gestionando el permiso?

Hace aproximadamente cuatro meses presentamos el proyecto y nos reunimos, tuvimos un almuerzo con funcionarios de la familia Char, después tuvimos un almuerzo con Arturo Char, hemos hablado varias veces con él, dialogamos por teléfono con Fuad Char y todos ellos han sabido del proyecto, se lo enviamos por escrito y les pareció muy lindo, pero no nos enviaban el permiso.

¿Por qué el Junior no dejó a la Autónoma jugar en Barranquilla?

Tal vez porque nos tienen miedo, me parece que no quieren que haya otro equipo que pueda enfrentarlos o hacerles sombra. En Barranquilla hay cabida para más de un equipo, como en Medellín, Cali y Bogotá. Ahí se demuestra que no quieren que progrese la ciudad. No entiendo por qué Arturo Char dijo que no sabe las intenciones que podemos llegar a tener, siendo que él se ha reunido con nosotros, ha tenido el documento en mano y se lo hemos explicado. Ellos tienen miedo que gente de otra ciudad nos utilice a nosotros como puente para entrar en Barranquilla, pero la Autónoma tiene mucho prestigio, no nos podemos prestar para ese tipo de cosas. Me parece un absurdo lo que están pensando. Pensé que el ex Senador Arturo tenía palabra, responsabilidad y seriedad, pero por lo que veo no le ha interesado.

¿Los directivos del Junior les dijeron que les concederían el permiso?

Siempre. Arturo siempre dijo que sí, que le parecía muy bien, que le parecía muy lindo, lo mismo que Alex Char.

¿Ha intentado reanudar las conversaciones para convencer a la gente de Junior o definitivamente se resigna a jugar por fuera de Barranquilla?

No he intentado hablar con ellos. Tengo que aceptarlo porque esa su decisión, pero yo no me resigno, voy a seguir luchando porque no me parece justo, todos nosotros pagamos impuestos y tenemos los mismos derechos para utilizar los estadios, no son de una familia. Eso es de la ciudad y si hay dos equipos tienen que usarlo ambos. El hecho de que se haya sido Senador o que se tenga la Alcaldía, no quita que los demás tengamos nuestros derechos.

¿De qué manera va a dar esa lucha?

Legalmente, voy a ver cómo lo puedo lograr, estoy seguro que la Universidad lo va a lograr porque está en todo su derecho. Nosotros somos de Barranquilla, no somos de Sabanalarga, tenemos nuestra sede deportiva en Puerto Colombia, pero no somos de Puerto, tenemos 43 años de estar en Barranquilla. Este es un proyecto espectacular, pero el egoísmo de unas personas se interpone. Esto no es hacer patria, esto es egoísmo personal.

¿La Autónoma planea construir su estadio?

Sí lo he pensado y lo tengo ideado, pero tampoco ellos van a poder utilizar el Romelio y el Metropolitano. Si yo no los puedo utilizar y tengo que invertir para hacer un estadio, ellos también tendrán que invertir. Como ciudadana que paga impuestos no puedo permitir que unos usen las cosas porque se les da la gana. Los estadios son de la ciudad.