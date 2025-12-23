La séptima edición de la Temporada de Cine Cine Colombiano representa un hito cultural y social que llevó el cine a nuevos territorios, con 64 funciones en 35 municipios y ciudades, llegando a 22 departamentos del país y emocionando los corazones de 4.743 personas, tomando como eje a la Región Andina con actividades varias en Funza, Cundinamarca; Samacá, Boyacá; Armero Guayabal, Tolima; y Pitalito en Huila.

Simultáneamente, la Temporada llegó a otras zonas del país gracias a la puesta en marcha de 13 proyectos de exhibición de distribuidoras y productoras de cine colombiano con las Funciones Especiales y la participación de más de 10 organizaciones culturales quienes contaron amplia experiencia en exhibición y mediación con públicos a través de las Funciones Asociadas. Cabe resaltar que, este año se continuó avanzando en el fortalecimiento de la formación cultural mediante ocho talleres de sensibilización y mediación en los que participaron más de 200 asistentes.

Las personas que participaron en las diferentes iniciativas se encontraron con largometrajes y cortometrajes que hablaban de reconectar con experiencias cercanas, sentimientos y sueños. Historias que las hicieron reconocerse en pantalla, invitándolas a dialogar, a imaginar y, lo más importante, a sentirse parte de un país diverso y vibrante, tocando corazones en cada comunidad.

Sin duda los niños, niñas y jóvenes que vivieron esta temporada, se sienten afortunados. Para uno de los asistentes en Armero Guayabal, Johan Rojas, “esta experiencia le ha parecido muy enriquecedora, ya que permite abrir espacios para promover el cine colombiano y poder adquirir muchos conocimientos“.

Y este año, la Temporada fue más allá: con Retina Latina como aliado, las historias cruzaron fronteras físicas y viajaron por toda América Latina, para que más públicos descubrieran esas miradas características, preguntas y sensibilidad, ampliando el alcance y la relevancia del cine colombiano en el contexto regional; llevando cinco películas de esta edición, las cuales contaron con más de 1.800 reproducciones que abordaron temas como la identidad, la resistencia cotidiana y el amor en la vejez.

“Este año implementamos un cambio fundamental en la Temporada y fue hacer todas las exhibiciones en espacios cerrados. Eso nos permitió fomentar la articulación entre exhibidores, organizaciones culturales, productores y distribuidores alrededor de un objetivo común: llevar el cine colombiano a distintos municipios del país, en buenas condiciones técnicas para que la experiencia cinematográfica permita un acercamiento mucho más fuerte a nuevos públicos. Este trabajo conjunto no solo fortaleció la cadena, sino que mostró el inmenso potencial que tienen el cine colombiano para relacionarse con sus públicos y hacia el futuro, un crecimiento de audiencias”. Afirmó Andrea Afanador, directora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia.

La Temporada de Cine Colombiano, es una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía - CNACC y organizada por Proimágenes Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; con los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y de MinCulturas.

También fue una oportunidad para los mediadores colombiano, así lo afirma Ángela Abril, participante de un taller de medicación en Pitalito Huila: “desde las artes, podemos conectar la interdisciplinaridad de la sociedad y así pensarnos nuevos proyectos y colectivos, por esto, valoro estos espacios que nos permiten encontrar apoyo desde diferentes frentes y conocer otros colectivos y sus experiencias”. Por su parte, Carlos Buriticá, de Armero Guayabal comentó: “también es la oportunidad de seguir encontrándose con otras personas que tienen un gusto por el cine, motivándolos un poco más a seguir capacitándose y aprendiendo”.