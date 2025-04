El maestro del terror, John Carpenter, ya forma parte del Paseo de la Fama de Hollywood. En una emotiva ceremonia celebrada este jueves 3 de abril, el director, guionista y compositor recibió la estrella número 2.806 en el icónico bulevar, justo frente al Hollywood Roosevelt Hotel.

La distinción, entregada por la Cámara de Comercio de Hollywood, reconoce su influencia en la industria cinematográfica, especialmente en el género de terror.

“La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de rendir tributo a John Carpenter con una estrella en el Paseo de la Fama. Ha dado forma al cine de terror y ha creado obras maestras que perdurarán para siempre”, expresó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, durante el evento.

Pocas figuras en el cine han dejado una huella tan profunda como la de John Carpenter. Su carrera despegó en 1978 con Halloween, una película de bajo presupuesto que revolucionó el género de terror y estableció las bases para el slasher moderno.

A partir de ahí, su filmografía creció con títulos como The Thing (1982), The Fog (1980), Christine (1983) y In the Mouth of Madness (1994), consolidándolo como un maestro del miedo y la tensión.

Pero Carpenter no se limitó al terror. Su habilidad para mezclar acción, suspense y ciencia ficción quedó reflejada en películas icónicas como Escape from New York (1981), Big Trouble in Little China (1986) y They Live (1988). Además, en 1984 sorprendió con Starman, una historia de ciencia ficción que le valió una nominación al Oscar.

En televisión, también dejó su marca con proyectos como Someone’s Watching Me, el aclamado telefilme Elvis con Kurt Russell y la antología de terror Body Bags, que codirigió con Tobe Hooper.

@hwdwalkoffame/Instagram

Un artista multifacético

Además de su labor como director y guionista, Carpenter es un compositor talentoso. Su banda sonora para Halloween se convirtió en una de las más reconocibles del cine de terror y marcó el inicio de una carrera musical que ha incluido álbumes como Lost Themes y Anthology, en los que reinterpreta sus propias composiciones cinematográficas.

Junto a su esposa, Sandy King, ha expandido su universo creativo a través de Storm King Comics, una editorial que publica historias de horror, ciencia ficción y aventuras.

En años recientes, Carpenter volvió a su icónica saga de Halloween como productor ejecutivo y compositor de las nuevas entregas estrenadas desde 2018, trabajando junto a su hijo Cody Carpenter y su ahijado Daniel Davies.

Nacido en Carthage, Nueva York, y criado en Bowling Green, Kentucky, Carpenter estudió cine en la Universidad del Sur de California, donde comenzó a forjar su estilo inconfundible. Su debut en la gran pantalla, Dark Star (1975), fue el punto de partida de una carrera que lo llevó a ser considerado un referente del cine de género.

Más allá de su legado cinematográfico, Carpenter ha sido un activista comprometido, apoyando causas como la protección animal y los derechos humanos a través de organizaciones como ASPCA, St. Jude’s y la Southern Poverty Law Center.

Este reconocimiento en el Paseo de la Fama llega poco después de haber recibido el premio a la trayectoria de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, consolidando aún más su estatus como una leyenda viva del séptimo arte. Ahora, su nombre quedará inmortalizado en Hollywood, justo donde siempre ha pertenecido.