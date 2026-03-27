Córdoba abre sus puertas en esta Semana Santa con una amplia oferta de rutas turísticas que invitan a propios y visitantes a vivir experiencias únicas de cultura, naturaleza y tradición bajo el eslogan “En Córdoba sí hay plan”.

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Municipios como Lorica mantienen activos sus recorridos urbanos y culturales, mientras que en Montería los city tours permiten disfrutar de la gastronomía, la cultura y la vida urbana.

En el sur del departamento, específicamente Tierralta se proyecta como destino clave con rutas como el embalse, la ruta de las abejas y la ruta Herencia de la Montaña.

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Mientras que destinos de naturaleza y playa como Moñitos, San Antero y Puerto Escondido avanzan en la recuperación de sus zonas costeras, con hoteles y cabañas listos para recibir visitantes.

gobernación de Córdoba/Cortesía

En San Antero, los recorridos por manglares continúan activos, mientras que rutas como la de los Paladares Musicales y la de Córdoba Biocultural consolidan la riqueza cultural y gastronómica del territorio.

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“La Semana Santa es una oportunidad para demostrar que Córdoba es un territorio resiliente y lleno de vida. Invitamos a todos a recorrer nuestras rutas, a disfrutar de la cultura y la naturaleza, y a ser parte de esta reactivación que nos llena de orgullo. Con el compromiso de nuestras comunidades y operadores, seguimos trabajando para que cada experiencia sea segura, auténtica y memorable. Esta Semana Santa, el plan es Córdoba”, sostuvo Melissa Nieto, directora de Turismo y Artesanías de este departamento.

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Tras las afectaciones ocasionadas por la reciente temporada de lluvias, la gobernación de Córdoba trabaja de manera articulada con operadores turísticos, comunidades y autoridades para acelerar la recuperación total del sector. Gran parte de la oferta se encuentra activa o en proceso de reactivación a corto plazo, garantizando experiencias seguras y memorables para quienes decidan recorrer el departamento.

“En Córdoba sí hay plan” es una invitación a redescubrir un destino que, pese a las dificultades, sigue ofreciendo turismo cultural, naturaleza, gastronomía, aventura y tradición.