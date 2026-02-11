En dos días de operación en Montería y su área rural la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Cartagena ha logrado atender a más de 300 animales, combinando jornadas diurnas de rescate con atención veterinaria nocturna.

Por instrucciones del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, un equipo completo de médicos veterinarios y auxiliares de la Umata está en Montería donde realiza recorridos permanentes por zonas rurales gravemente impactados por la emergencia.

Durante este martes 10 de febrero el equipo llegó a Martinica y otras zonas rurales donde se encontraron varios animales atrapados por el agua en condiciones de alto riesgo. En el lugar adelantaron labores de rescate, valoración médica, suministro de alimento y atención inmediata a animales domésticos y de producción que permanecían aislados o sin acceso a cuidados básicos.

La intervención incluye el despliegue de una Unidad Médica Veterinaria, ambulancias veterinarias, una unidad especializada de rescate equino y bovino, así como el suministro de alimentos para perros, gatos, cerdos, caballos y aves, con el objetivo de mitigar el impacto de la emergencia sobre la vida animal.

Estas acciones las desarrollan de manera articulada con el Centro de Bienestar Animal de la alcaldía de Montería, fortaleciendo la respuesta institucional en territorio.

La misión de funcionarios de Cartagena cuenta, gracias al apoyo logístico gestionado por el alcalde Dumek Turbay a través de Distriseguridad, con lanchas, jet sky y un dron, lo que les ha permitido acceder con mayor rapidez a zonas inundadas y optimizar las labores de búsqueda, rescate y evaluación.

Adolfo Pérez, director de la Umata, reiteró que la misión se mantendrá activa el tiempo que sea necesario: “Desde la Umata estamos trabajando sin descanso para atender esta emergencia. En el día rescatamos animales y en la noche los atendemos. Ya hemos logrado asistir a más de 300 animales y rescatar equinos en estado crítico. Esta es una misión que tiene como propósito proteger y salvar todas las vidas animales posibles en medio de esta situación”.

