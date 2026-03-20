Barbra Streisand recibirá la Palma Honorífica en la próxima edición del Festival de Cannes, un reconocimiento que celebra no solo una carrera excepcional, sino una voz artística que ha desafiado convenciones durante décadas.

En 1983, Yentl marcó un antes y un después en la industria; por primera vez, una mujer escribió, produjo, dirigió y protagonizó una superproducción de estudio, alcanzando además el favor de la crítica y del público. Basada en un relato de Isaac Bashevis Singer, la historia sigue a una joven que, desafiando las normas de su tiempo, se disfraza de hombre para poder estudiar el Talmud. Tras 14 años de gestación, el filme llegó a las salas y obtuvo múltiples nominaciones al Óscar, consolidándose como una obra pionera y de referencia para cineastas posteriores.

La trayectoria de Streisand se extiende a lo largo de seis décadas en las que ha conjugado teatro, cine y música con una versatilidad poco común. Cantante, actriz, directora y productora, ha acumulado 10 premios Grammy y 2 premios Óscar —por Funny Girl (1969) y por la canción original Evergreen tema de la película A Star is Born (1977) —, además de un Tony honorífico y varios Emmy, formando parte del selecto grupo de artistas con estatus EGOT. A lo largo de su carrera, también se ha destacado por su control creativo, algo inusual en Hollywood durante sus inicios.

A sus 83 años, la artista recibió la noticia con una mezcla de orgullo y humildad, destacando el papel esencial del cine por su “capacidad para abrir corazones y mentes, tender puentes entre culturas y recordarnos, incluso en tiempos complejos, nuestra humanidad compartida”.

El festival subraya en su elección “la búsqueda intransigente de la libertad” que ha definido su obra, una influencia que resuena en generaciones de creadores que la mencionan como fuente de inspiración. Streisand será homenajeada el 23 de mayo, durante la clausura del certamen.

Recientemente, emocionó al público en la ceremonia de los Óscar interpretando The Way We Were, evocando la icónica película que protagonizó junto a Robert Redford, en uno de los momentos más conmovedores del evento.

Este reconocimiento en Cannes se suma a una lista extraordinaria de logros. Barbra Streisand continúa siendo una figura imprescindible, capaz de redefinir los límites del arte y de inspirar, con cada aparición, a nuevas generaciones, reafirmando un legado que trasciende géneros, épocas y fronteras culturales.

@GiselaSavdie