Amo escribir columnas como estas, llenas de esperanzas, de luces en medio del caos social y político que padece el mundo y por ende nuestros territorios. Es inspirador contarles que a pesar de los desafíos financieros que implica organizar procesos sociales y de transformación, la unión de voluntades humanas, institucionales y la activación de buenas alianzas hacen posible lo que parece imposible.

De esta manera, celebro una vez más que desde el liderazgo de la La Asociación Evas&Adanes y el gran tejido de alianzas con diferentes organizaciones, se ha hecho posible co-crear una agenda especial para el desarrollo de la semana Por la Guajira. Lo soñamos, lo tejimos, lo vamos a vivir! Del 24 al 27 de marzo viviremos algo muy especial.

En esta V versión de esta gran iniciativa, se reunirán voces plurales nacionales y locales, esta iniciativa demuestra que desde las alianzas estratégicas y circulares se puede aportar a la construcción de tejidos que aporten a un territorio encaminado a la equidad, la igualdad de derechos y la no violencia.

Estas acciones conjuntas con enfoque interseccional, de derechos, culturales y de género pretende facilitar a la comunidad visionar nuevos caminos y renovar la manera de pensar y actuar en relación con una agenda ciudadana enfocada en los derechos, actuando de manera colectiva las herramientas que nos permitan sobreponernos a la crisis y comenzar a tejer transformaciones sociales.

Nuestra organización invitación para la presente versión es Smartfilms el festival de cine hecho con celulares, que es liderado por una gran aliada y amiga Yesenia Valencia, una actriz y empresaria que valora la democratización del cine y las artes, la importancia de la inclusión y las diversidades, para que el cine sea una herramienta de transformación social y de resistencia creativa en el cual, participen los territorios, las etnias, la juventud, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, y todos los y las que tengan historias por contar y que no se resignen a que otros la cuenten por ellos.

Asimismo, tendremos participación de panelistas locales, talento guajiro de gran proyección como Ed Ariza, Luzbeidy Monterrosa, el equipo de brigadas cultural del Banco de la República Riohacha, Equipo de trabajo de la Empresa Air-e intervenida desde su programa Territorios de Equidad, Comfaguajira, Samskara centro de bienestar, Equipo de gestores de la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía de Riohacha, Institución educativa El paraíso #7, Las lideresas Wayuu de la Asociación Tekia, entre otros.

Todas las actividades son gratis #AgéndateYA:

Agenda general

24 de marzo

Tertulia en Comfaguajira

LAS MUJERES Y EL VALOR ESPIRITUAL DE LOS VIENTOS

5 p.m. Tertulia EL CINE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Lugar: Casa del libro RIOHACHA, evento público, entrada libre

Panelistas: YESENIA VALENCIA (SMARTFILMS)

ED ARIZA. Artista y realizador audiovisual guajiro

LUZBEIDY MONTERROSA. Cineasta Wayuu

25 de marzo

Salida a la comunidad #yotojorotshi (Maicao)

Jornada pedagógica con docentes y jóvenes

Jornada Lúdica con Niños y Niñas

Trabajo comunitario

5:00 p.m. Foro mujeres wayuu y economías dinámicas.

entrada libre

Teatro Akuipa - Confaguajira

26 de marzo

Salida a la comunidad el Paraiso

Jornada pedagógica

Conversatorio

Jornada lúdica para Niños y Niñas

5:00 p.m. Café entre Evas Samskara

Donde sucedan cosas a favor de la equidad, igualdad de derechos y justicia social, siempre estaré firme y dispuesta a aportar lo mejor, porque aunque todos los días veamos noticias de desesperanza, hay que sacar la fuerza humana y espiritual para continuar escribiendo buenas y mejores historias.

@FACOSTAC