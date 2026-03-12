El poder es para poder, reza el adagio. Pero parece que el tal “pacto histórico” no se enteró: hicieron de todo, billete a montones, burocracia a montones, amenazas a montones, pero perdieron. Esperaban mucho más, y actuaban como ganadores, creyeron que obtendrían mayorías parlamentarias que no se dieron. Cacarean que les fue bien, pero los resultados dicen lo contrario. Pese a que este es un país plagado de masoquistas, la cosa les falló, pues 25 senadores no son el senado, y un presidente firme puede inclinar la balanza.

Por aquí hay que lamentar que perdimos un senador godo, gran parlamentario que aspiraba a reemplazar a Fincho. Y que el líder regional de Cambio Radical no haya alcanzado el número de curules que buscaba y merecía. El petrismo no debió obtener ni un solo voto, tan mal nos trataron y tanta cosa importante que nos negaron. Pero ya sabemos que somos contravía, y que nadie agradecería a Álex todo lo que ha hecho por nosotros, aunque a él no lo mueve la política sino el servicio, así que los malandros obtuvieron dos curules a Cámara. Mala vaina. Es que somos así.

La tonta oposición inventó consultas multipartidistas que sirvieron sólo para constatar que Abelardo resucitó a Salvación Nacional, y que el Centro Democrático sigue ahí, con fuerza y determinación. El verdadero resultado es que el Tigre podrá contar con apoyo parlamentario y que, una vez posesionado, adelantará lo que ha propuesto en bien del país. La señal de que Paloma Valencia haya ganado de lejos la más connotada consulta indica que la gente se aburrió de los pálidos, y quiere firmeza de posiciones. De ahí el éxito de Abelardo. Empero, surgió la bobera de gente que propone que Paloma convoque para vicepresidente a Oviedo, cuyo único mérito es que invitó a la Barranquillera Betzy Martínez para que encabezara sus listas parlamentarias. Pero ni Paloma ni Oviedo.

El Tigre Abelardo ni entró ni entra en tales jugarretas. Su propósito es cambiar las costumbres del país. No escoger vicepresidente para atraer a otras comunidades, como hizo Cepeda el malo con la líder indígena, una carga más de los odios sumados a los que ya arrastra el pro guerrillo, o sea, que nos gobierne lo peor con lo peor. No. El Vice debe complementar un equipo que le sirva a los colombianos, y el ex ministro José Manuel Restrepo es prenda de garantía de seriedad y sapiencia. Buena escogencia.

Ya Abelardo mostró el camino que tomará para el país. Así que no coman cuento del petrismo. Apoyemos al único que está ¡firme por la patria!

