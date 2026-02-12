La Universidad del Norte está cumpliendo 60 años de creada. Universidad de las de mayor pretigio en Colombia en calidad acádemica que se encuentra en el top 10 de las mejores en el pais y entre las 25 en America y con liderazgo empresarial en la Región Caribe.Como egresado de Uninorte es para mi un orgullo donde me gradué con notas de alumno distinguido pertenecer como exalumno, hoy mi hijo José Alberto Baquero Daza está tambien de manera exitosa estudiando ingeniería en Uninorte.

Mis felicitaciones a todos los egresados en seis decádas,al actual rector Adolfo Meisel Roca,economista de los mejores en el país, su cuerpo acádemico y adminitractivo y su consejo directivo por los 60 años de la Universidad del Norte.

La idea de crear la Universidad del Norte surgió a finales de los años 50 en Barranquilla, en un contexto de crecimiento económico y empresarial en la región Caribe. Líderes locales y representantes de organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Fundación Barranquilla (hoy Fundación Mario Santo Domingo) y el Instituto Colombiano de Administración (Incolda) trabajaron para hacer realidad un proyecto de educación superior de calidad.

Acta de constitución y nacimiento jurídico: El 24 de enero de 1966 se firmó el acta de constitución que estableció oficialmente la Fundación Universidad del Norte, con Karl C. Parrish Jr. como uno de sus principales promotores. Esta fecha marca el nacimiento legal de la institución.

Inicio de actividades académicas: El 11 de julio de 1966 la Universidad del Norte inició sus labores con tan solo 58 estudiantes y 10 profesores. Los primeros programas ofrecidos fueron los ciclos básicos de Administración de Empresas e Ingeniería, bajo la rectoría de Julio Muvdi Abufele.

Primeros avances académicos: A finales de la década de 1960 y principios de los 70, la universidad trabajó en la aprobación de sus programas. En 1970 se obtuvo la aprobación completa del programa de Administración de Empresas y se abrió uno de los primeros programas de Psicología en Colombia.

Traslado y expansión física: En 1973 comenzó una de las etapas más importantes de crecimiento: la construcción de la ciudadela universitaria en el kilómetro 5 de la vía a Puerto Colombia, gracias a donaciones de terrenos y apoyo económico de empresas locales. Esto permitió consolidar una sede propia y ampliar infraestructura.

Reconocimiento oficial y consolidación: Ese mismo año la Universidad del Norte recibió reconocimiento formal por parte del Gobierno colombiano y el Ministerio de Educación Nacional, lo cual consolidó su estatus dentro del sistema educativo del país.

Décadas de crecimiento académico: Durante los años 80 la universidad continuó diversificando sus programas, incluyendo nuevos pregrados y fortaleciendo la investigación. Fue pionera en introducir tecnologías emergentes, como la informática, para responder a las necesidades del desarrollo regional y nacional.

Rectoría y modernización: Desde 1980 hasta 2018, bajo la rectoría del filósofo y doctor Jesús Ferro Bayona, Uninorte vivió un proceso de modernización profunda. Se expandieron programas de posgrado (maestrías y doctorados), se fortalecieron las capacidades académicas y se impulsó la internacionalización.

Internacionalización: A partir de los 90, la universidad estableció diversas cátedras internacionales (Europa, Asia Pacífico, Fulbright y de las Américas) y acuerdos con más de 100 universidades en Europa, Norteamérica y Asia, fortaleciendo el intercambio académico y la cooperación global.

Infraestructura e innovación: En los años 1990 se inauguraron nuevas instalaciones, como el Instituto de Idiomas (1997) y la primera etapa del Hospital Universidad del Norte (1997), que no solo brindan servicios a la comunidad sino que también sirven como espacios de formación práctica avanzada.

Celebraciones y reconocimiento institucional: En 1998 la universidad celebró sus primeros 25 años de labores con actos conmemorativos que reunieron líderes de distintas confesiones religiosas, resaltando su papel social. En sus 60 años, Uninorte ha continuado ampliando su oferta académica y reputación nacional e internacional.

60 años y proyección hacia el futuro: En 2026 la Universidad del Norte celebra seis décadas de existencia, destacando logros como la acreditación internacional de su Escuela de Negocios (AMBA y BGA), lo que refleja su compromiso con la excelencia educativa, la innovación y el impacto en la sociedad colombiana y más allá.