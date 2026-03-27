La posibilidad de que Iván Cepeda Castro gane en primera vuelta depende de factores estructurales del sistema electoral colombiano y no solo de la fragmentación de la derecha y la centroderecha. Aunque la división del voto conservador podría favorecerlo, alcanzar más del 50% de los votos válidos sigue siendo un desafío histórico en el país.

Un punto decisivo es la unidad interna de la izquierda. Cepeda solo podría aspirar a una victoria inmediata si logra cohesionar a todo el espectro progresista. Cualquier fisura en ese sector reduce su techo electoral. A esto se suma la percepción sobre el gobierno de Gustavo Petro: una imagen favorable del oficialismo lo impulsaría; una desfavorable, lo frenaría.

La fragmentación del voto opositor también influye. Si varios candidatos disputan el mismo electorado de derecha y centro, ninguno consolidaría una mayoría capaz de contrarrestar a un candidato con base ideológica sólida. Sin embargo, esta dispersión, por sí sola, no garantiza que Cepeda supere el umbral del 50%.

El voto independiente será otro elemento crucial. Colombia tiene un segmento amplio que no se identifica completamente con ningún extremo ideológico y suele definir el rumbo electoral. Para acercarse a una victoria en primera vuelta, Cepeda necesitaría conquistar a esos sectores moderados más allá de su identidad política tradicional.

El nivel de participación también pesará. Una alta movilización favorece discursos transformadores; una baja participación beneficia estructuras tradicionales, incluso si están fragmentadas.

La narrativa de campaña será determinante. Si Cepeda logra proyectarse como opción de consenso y estabilidad, podría ampliar su base electoral. De lo contrario, corre el riesgo de quedar confinado a un nicho que no le permita alcanzar la mayoría absoluta.

Lo más probable es que Cepeda lidere la primera vuelta, pero sin llegar al porcentaje requerido. En segunda vuelta, el espectro político podría recomponerse y unir a la derecha y la centroderecha alrededor de un solo candidato. Las alianzas previas también serán decisivas: si la derecha logra acuerdos mínimos antes de la elección, la fragmentación se reduce y disminuye su probabilidad de acercarse al 50%.

En conclusión, aunque la división de la derecha aumenta sus posibilidades de encabezar la primera vuelta, es poco probable que Iván Cepeda Castro gane en esa instancia sin una combinación excepcional de unidad en la izquierda, voto independiente, alta participación y una crisis profunda entre sus adversarios.