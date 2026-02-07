Hace tiempo, las tiras cómicas usaban la palabra ‘cáspita’ para expresar sorpresa; ya no se usa. ¿Su origen? Roberto Silvera, B/quilla

‘¡Cáspita!’ es una interjección expresiva arcaica que procede del italiano càspita! (o càppita!), con el sentido de ‘¡maldición!’ o de ‘¡maldita sea!’. Según Corominas, desde 1765, hay constancia documentada de su uso. Hoy la palabra está feneciendo y solo la emplea con ironía el habla culta. Partiendo de ‘cara-’ o de ‘ca-’, se forman interjecciones de disgusto, admiración o extrañeza, como ‘¡caramba!’, ‘¡carajo!’, ‘¡caray!’, ¡caracoles’, ‘¡canastos!’, ‘¡cáspita!’ que, junto a otras, como ‘¡recórcholis!’, ‘¡repámpanos!’, ‘¡cielos!’, ‘¡atiza!’, ‘¡zambomba!’, ‘¡reflautas!’ antaño fueron populares en las tiras cómicas. Las tres primeras expresiones acabadas de enumerar (‘¡caramba!’, ‘¡carajo!’ y ‘¡caray!’) son de uso extendido, pero las nueve restantes, una u otra, eran frecuentes en los globos de diálogo de tiras cómicas como Batman y Robin, La pequeña Lulú, El pato Donald, Archie, Supermán, Condorito. Teorizo que no es descartable que editores de tiras cómicas y caricaturas hayan acordado emplear eufemismos (o palabras biensonantes) en lugar de las vulgares o más descriptivas que, con seguridad, son las que alguien dice después de machucarse un dedo o de caerse o de recibir una grata e inesperada noticia. Porque exclamar ‘¡cáspita!’ o ‘¡zambomba! hoy sonaría anticuado, añoso. En conclusión, la gran mayoría de las expresiones mencionadas, caídas en desuso, en el habla diaria han sido reemplazadas por otras de carga soez.

¿Qué quiere decir ‘jugar de birria’? Juan González Jiménez, B/quilla

‘Birria’ aparece como colombianismo en el Diccionario de la lengua española y en el Diccionario de americanismos, las dos entradas con el sentido de afición excesiva por algo, como un deporte o un juego de mesa, al punto de que tal conducta a veces se considera un vicio. También en la Costa, ‘birria’ es desinterés o desagrado por alguna cosa o por una actividad. O puede ser un mamarracho o una persona risiblemente vestida o de poca importancia. O significar algo de poco valor (“Recibo una ‘birria’ de pensión”). Asimismo, puede tratarse de alguien fastidioso, cansón, pesado, latoso. Por entrecruces en su etimología, ‘birria’ también se entiende como ‘capricho, obstinación, berrinche, rabieta’. Las frases ‘jugar birria’ o ‘jugar de birria’ indican que se juega por puro gusto, sin interés por ganar dinero. Pese a todo lo anterior, en el mundo la gran referencia de ‘birria’ es un guiso mexicano especiado.

