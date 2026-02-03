Recientemente la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, el Consulado General de Israel, el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Fundación Zajor y la Comunidad Judía de Barranquilla me invitaron en la Sinagoga Bet El a una bella y sentida conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto (el día que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz - Birkenau) en Alemania, perpetrado por los nazis encabezados por Adolf Hitler, y casi coincidió esa fecha conmemorativa con los 99 años de la llegada de los primeros judíos a Barranquilla en 1927 mayormente huyendo de un ambiente antisemita que se estaba incubando en Europa y que concluyó con las atrocidades de la II Guerra Mundial. Esta conmemoración se ha realizado en diferentes puntos de Colombia y este año en Barranquilla como reconocimiento a Puerto Colombia y a su muelle por el que entraron la mayoría de los judíos al país y casi la totalidad de los que arribaron por el mar Caribe.

En esta columna comento una incertidumbre que hemos tenido en nuestra familia durante décadas: ¿Somos los Renowitzky descendientes de judíos? Si lo fuéramos, entonces llegamos antes de las guerras y de todos los aquí muy conocidos porque se estima que fue 1871 el año en el que arribó mi bisabuelo Nicolás en barco que fondeó en el semi-puerto de Sabanilla, antes que se planeara siquiera la construcción del legendario muelle de Puerto Colombia y casi medio siglo antes que comenzaran a llegar los judíos que celebrarán su centenario el año entrante. Aclaro que el apellido de mi bisabuelo se escribía Renowitzki y que no sabemos cómo mutó a Renowitzky terminado con Y. En el caso de sus dos hijos, Arturo y Guillermo, el primero firmaba con “I” y el segundo con “Y”. Hoy en Europa existe este apellido finalizando con ambas letras.

Mi bisabuelo Nicolás Renowitzki, en sociedad con el también inmigrante Emil Beste fundó la empresa con razón social Beste & Renowitzki y su establecimiento “Café Central” mediante Escritura de Sociedad Colectiva número 148 ante el Notario Segundo de la Provincia de Barranquilla Manuel Joaquín Samper, fechada el 29 de julio de 1879. Hoy los Renowitzky que hemos logrado contactar en Europa están radicados en Alemania. De Emil Beste no tuvimos información de quien era o que se hizo posteriormente, y de acuerdo a la Inteligencia Artificial su apellido es de origen germánico, de Alemania y Holanda.

Aproveché esta justa conmemoración que celebró la Colonia Judía local para desempolvar algo de nuestros ancestros que a estas alturas desconocemos si fueron o no judíos, recordando lo que afirmaba mi abuelo Guillermo: Que en 1871 acá no habían judíos, así que su padre no tuvo opción diferente que casarse con católica local. Lo único cierto es que somos muy barranquilleros.

