El cineasta alemán Wim Wenders presidirá el jurado de la 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará del 12 al 22 de febrero de 2026. Director, guionista, fotógrafo y ensayista visual, Wenders encabezará el grupo encargado de otorgar el Oso de Oro, el máximo galardón del certamen.

Con una trayectoria que se extiende a lo largo de más de seis décadas, Wenders se ha consolidado como una de las voces más influyentes del cine contemporáneo. Como lo afirma la directora artística del festival, Tricia Tuttle, “su curiosidad insaciable y su profundo dominio del lenguaje cinematográfico son evidentes en cada obra, ya sea cuando explora el universo creativo de otros artistas o cuando ilumina nuestra búsqueda de sentido y conexión”.

Figura central del Nuevo Cine Alemán desde los años setenta, Wenders alternó desde sus inicios la ficción y el documental, desarrollando una filmografía marcada por el viaje, la observación y la dimensión humana de los espacios. El reconocimiento internacional llegó con Paris, Texas, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1984, obra clave del cine moderno. A ella le siguieron títulos emblemáticos como Wings of Desire (1987), una de las representaciones cinematográficas más icónicas del Berlín previo a la caída del Muro.

Su relación con la Berlinale ha sido constante: en el año 2000 recibió el Oso de Plata por The Million Dollar Hotel y en 2015 fue distinguido con el Oso de Oro honorífico en reconocimiento a su contribución excepcional al arte cinematográfico.

En el terreno documental, Wenders ha firmado obras fundamentales como Buena Vista Social Club (1999), Pina (2011) y The Salt of the Earth (2014), todas ellas celebradas por su sensibilidad artística y nominadas al Óscar. Más recientemente, Perfect Days (2023), fue premiada en Cannes y confirmó la vigencia de una mirada serena y depurada.

Junto a su esposa, Donata Wenders, creó la Fundación Wim Wenders, dedicada a preservar y difundir su legado creativo. Al aceptar la presidencia del jurado, el cineasta comentó con entusiasmo que “será una forma completamente nueva de ver películas en la Berlinale, y poder debatirlas en profundidad con personas inteligentes y amantes del cine. ¿Qué más se puede pedir? Estoy muy agradecido a Tricia por invitarme a vivir esta experiencia tan poco común”.

