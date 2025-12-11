El sancocho electoral parlamentario tuvo plazo para menearse hasta el pasado domingo, aunque tendrá una semana más para ir probando y sumando sal o picante, según los gustos y movidas, mientras que la vitualla presidencial, aunque ya se conoce la mayoría de los ingredientes, cuenta con unos días más para ponerse en punto, y para que se incluyan elementos que le añadan sabor.

Por aquí hay que destacar que el senador Efraín Cepeda no se inscribió para repetir, él ya está en otro estrato así que, buena cosa, le tocó el turno a Armando Antonio Zabaraín De Arce, quien hacía años estaba en el círculo de prevenidos. Por su parte, el senador por Cambio Radical Antonio Zabaraín no apareció en la lista de los cuatro candidatos de su partido al Senado, pero se asegura que sin mayores angustias el gran líder nacional Fuad Char elegirá a los cuatro. Antonio Zabaraín declinó pues su hijo Antonio Luis, “Nelo”, se inscribió en la coalición, “Alianza Verde”, integrada por los Partidos Verde, En Marcha, Colombia Renaciente, y ASI, un joven combo planteando una renovación. Ojalá alcance la preponderancia del papá, y su juventud y verbo se luzcan. Otra aparición para destacar es la de Betzy Martínez, outsider activista durante muchos años en favor de la niñez y de la mujer, llamada a encabezar la lista a Senado del precandidato presidencial José Daniel Oviedo, quien ha recorrido el país, y distingue al Caribe con Betzy. Ni hablar de Carlos Meisel, destacado entre los destacados, se espera termine apoyando a Abelardo, tal como hizo el brillante Mauricio Gómez Amín quien, en un generoso, desprendido y ejemplarizante gesto renunció a su candidatura presidencial para atender el llamado a ser el jefe de Campaña del Tigre. ¡Bien por él!

En lo de los precandidatos está ocurriendo lo mismo que con todos los equipos de la Liga, hasta con los coleros: Le tienen pavor a Junior Tu Papá, al igual que los “sin voto” se lo tienen al “tigre” Abelardo. Saben de su calidad, de su espíritu de lucha, le inventan a sus contendores opciones muy remotas, pero insisten, y se arden porque clasificó a la final que seguro ganará, así que podemos imaginar la ardidez porque Abelardo puntea, y también clasificará a la final que lo llevará a la presidencia de la República, no importa que los eventuales competidores, los Pinzón, Cárdenas, y hasta el dudoso Fajardo (aseguran es santopetrista, y hay serias dudas) se ardan y lo ataquen con saña, en vez de atacar a Iván Cepeda, quien es mucho peor que Petro. Tranquilo, Tigre. ¡Estos ataques son vainas de ardíos!

