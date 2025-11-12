Colombia descuida a su niñez. Ha incumplido 21 de las 23 promesas asumidas con la primera infancia en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 2030) y las que hizo el Gobierno en su plan de desarrollo. Mientras el país se llena de discursos sobre el futuro, olvida a quienes lo encarnan.

La primera infancia es una etapa clave de la vida humana. Va desde su gestación hasta los 6 años, según la ley colombiana, o hasta los 8, de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Y, por supuesto, comprende los primeros y decisivos mil días. La evidencia muestra que este es el periodo más importante del desarrollo y la inversión que un país debería priorizar.

Red PaPaz a través de Agenda 8, prioridad UNO, abogamos por el cumplimiento de las leyes y compromisos del país con esta población. Luchamos por un presupuesto de inversión sostenible, por la implementación de la Ley de Cero a Siempre (que debe garantizar el desarrollo integral de los más pequeños), por el cumplimiento de la atención a los primeros mil días y por el fortalecimiento a sus madres, padres y cuidadores.

La gente se pregunta por qué abogamos por más presupuesto si en Colombia cada día nacen menos niños. Es que ni siquiera podemos atender mínimamente a los que sí nacen. Por ejemplo, solo 2,2 de los 4,5 millones acceden al aprendizaje temprano.

La cifra es aún más dramática en la Amazonía, donde apenas 2 de cada 10 niñas y niños gozan de una educación inicial. Además, a nivel nacional, escasos 31 de cada 100 reciben al menos 6 de las 10 atenciones que se han definido como básicas: registro civil, afiliación al sistema de seguridad social, esquema completo de vacunación, valoración integral en salud y aporte nutricional adecuado, entre otras. En nuestro monitoreo vemos que los presupuestos de esta población son los que primero se sacrifican.

Por estas razones, invitamos a todos a exigir a los tomadores de decisión nacionales, departamentales y municipales, a los futuros candidatos presidenciales y del Congreso que asuman el compromiso de priorizar siempre a niñas y niños desde su gestación hasta los 8 años.

Un primer paso es la creación de una plataforma para este seguimiento, una comunidad de ciudadanos que entendemos la importancia de unirnos y alzar nuestra voz ante estos incumplimientos reiterados. Sea parte de #NuestraPrioridadUno en www.agenda8.org y actuemos juntos por la primera infancia en Colombia. Luchar por los más pequeños no es un lujo: es la única manera de que el país tenga un mejor futuro.

Carolina Piñeros Ospina

Directora ejecutiva de Red PaPaz