Les entregamos un celular para que se entretengan. Para que no lloren. Para que adelanten en las tareas. Para que nos dejen trabajar. Y, sin querer, les abrimos la puerta a un mundo que, aunque parezca, no fue diseñado para ellos.

Durante la pandemia se derribaron muchas de las barreras de tiempo y edad que teníamos, cuando el colegio, los amigos e incluso los abuelos solo aparecían a través de pantallas. Y, al final de la emergencia, quedó la costumbre. Ahora padres, cuidadores y educadores sentimos culpa y no sabemos bien cómo actuar.

Y es que nuestros hijos se enfrentan a múltiples peligros. En Red PaPaz, desde 2012, venimos alertando sobre los riesgos de abuso y explotación sexual infantil en línea, que de manera desproporcionada corren las niñas y adolescentes mujeres. Y cada día hay más evidencia de que el uso temprano de dispositivos y plataformas digitales afecta la salud mental, expone a otros delitos y a la explotación comercial de la niñez y adolescencia.

Por esto, es urgente restringir el uso de estos dispositivos a ciertas edades, espacios y momentos. Podemos hacerlo apoyados en los controles que la misma tecnología nos provee y construyendo un diálogo con las familias y los colegios. No se trata de demonizar la tecnología, sino de reconocer que niños, niñas y adolescentes hoy navegan en entornos diseñados para maximizar el tiempo de conexión mientras recopilan sus datos e información con fines comerciales y, en algunos casos, delictivos.

Es vital asegurar que cuentan con adultos de confianza cuando se sienten asustados, tristes o culpables. Por ello, ofrecemos herramientas como ‘Te Protejo’, para reportar de manera confidencial situaciones que afectan a personas menores de edad, o como ‘Te Guío’ (314 8210435), donde pueden preguntar sobre posibles situaciones sexuales inapropiadas entre o hacia menores de 18 años.

Pero más allá de nuestras actuaciones desde el hogar y el colegio, es clave que Colombia tenga una regulación que exija a las empresas tecnológicas a diseñar espacios seguros para las interacciones de menores de edad que promueve. Estas empresas deben contar con mecanismos efectivos de detección proactiva de contenidos nocivos, bloqueos de acceso con previa verificación de edad, un compromiso real de cooperación con autoridades, transparencia en sus procesos y un estricto cumplimiento en el manejo de datos e información personal.

Abogamos, con nuestros aliados, para que avancemos en Colombia con esta regulación. Promovemos el Consenso por el Cuidado Digital, que ya cuenta con firmas de entidades clave y personas influyentes. Los invitamos a sumarse a este diálogo nacional.

Y claro que hay que acompañar, pero también hay que regular a las empresas de tecnología. El cuidado de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva de familias y colegios: no podemos permitir que la infancia y la adolescencia sean un lucrativo y silencioso experimento de los intereses particulares en la era digital.

Directora ejecutiva de Red PaPaz