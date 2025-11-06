Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, esto implica que es más que una fecha mediática, es la invitación a hacer de la equidad e igualdad de derechos y género un estilo de vida. Es el ejercicio de visibilizar para erradicar, porque todos y todas somos víctimas directas o indirectas de la violencia y eso, inevitablemente, nos convoca a hacer algo para lograr vivir sin violencias y activar el derecho que tenemos todas las mujeres a vivir sin miedo.

El 25 de noviembre no debe llevarnos exclusivamente a la revisión de cifras y al desarrollo de diversos eventos conmemorativos, sino a una consciencia y compromiso por transformar imaginarios sociales que arraigan y normalizan las violencias de género. El papel de la mujer en la historia se ha visto violentado. Se culpa a la mujer por su misma condición de mujer, por ejemplo, con historias que refieren que el hombre tuvo que descompletarse para darle su costilla a la mujer para que fuera creada y, luego, ésta lo lleva a equivocarse; y esos son historias que se repiten en la cotidianidad.

Frente a esta realidad me hace feliz que desde la asociación Evas&Adanes la cual, lidero en compañía de grandes aliadas, hemos trabajo por 15 años ininterrumpidos de trabajo pedagógico y preventivo por la equidad, igualdad y la no violencia. En adelante presentamos la agenda para este año, conscientes de que no podemos detener esta causa necesaria y urgente para la humanidad.

Agenda Evas&Adanes por la no violencia

La agenda es un conjunto de acciones tejidas con aliados desde un enfoque interseccional, de derechos, culturales y de género pretenden facilitar a la comunidad para visionar nuevos caminos y renovar la manera de pensar y actuar en relación con una agenda ciudadana enfocada en los derechos, y activando de manera colectiva las herramientas que nos permitan sobreponernos a la crisis y comenzar a tejer transformaciones sociales.

Noviembre 12: Tertulia Mujeres guajiras y la energía sagrada de los vientos – 5:00 p.m. en la Casa del Libro – Riohacha, la Guajira.

– 5:00 p.m. en la Casa del Libro – Riohacha, la Guajira. Noviembre 13: Jornada en comunidad, tertulia con jóvenes, taller holístico y club de lectura.

Noviembre 14: Café entre Evas. Tejiendo bienestar desde la sororidad.

Participación en Charlas

Lanzamientos de episodios podcast #evasyadanes

Apoyo a las agendas de otras organizaciones sociales feministas

Donaciones de libros Las Mujeres y el valor espiritual de los vientos

Todas estas actividades se desarrollan con el apoyo de: UMIFUND, Samskara, Banco de la República Riohacha, Institución etnoeducativa el paraíso #7, Casa del libro Riohacha, Air-e intervenida.

En este sentido, es importante mencionar que en América Latina, como afirma Norma Fuller (1995): “la herencia colonial y patriarcal nos legó un sistema genérico en el cual las categorías femenina y masculina se organizaban en esferas netamente separadas y mutuamente complementarias: La mujer en la casa, el hombre en la calle”(p. 241). Podría esto llevar a considerar que el espacio público siendo asignado a lo masculino y entendido como parte del poder de los hombres, se convierte en un escenario de reacciones violentas hacia las mujeres que deciden trascender de la privacidad (doméstica) que le ha sido asignada; se enmarca dicha consideración en imaginarios sociales y asignaciones de roles para uno u otro género, que propician tipos de violencias cuando alguno decide salirse de la normatividad establecida, siendo en mayor porcentaje victimizada la mujer, y si esta situación no cambia no se podría hablar de una real y consistente vida en igualdad y equidad de género.

Seguimos firmes tejiendo alianzas para la transformación social con perspectiva de género, las mujeres necesitan y merecen vivir sin miedos, libres y con sus derechos garantizados, no es solo un mes, es todo el tiempo que debemos unir esfuerzos para lograr esta gran apuesta, contemplada en el 5 Objetivo de desarrollo sostenible – Equidad e Igualdad de género.

@FACOSTAC