Myrian Nieto León, pionera de la publicidad en Barranquilla...

Excelente profesional de los Medios de Comunicación. Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Catedrática del programa de Mercadeo y Publicidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Caribe.

Coordinó gestionó y dirigió en su momento la publicidad de EL HERALDO y la REVISTA MIÉRCOLES.

La Gobernación del Atlántico rindió homenaje póstumo a través de su secretaría de Cultura.

La promoción 1982 de Comunicadores Sociales, recuerdan su personalidad férrea y directa en todas sus apreciaciones y grandes campañas ejecutadas desde su Agencia Myrian Nieto, Publicidad y desde el aula de clase que terminaba convertida en lluvia de ideas creativas. “Los productos y servicios sean tangibles o intangibles deben conocerse bien para igualmente poder promocionarlos”...Clases dinámicas y profesionales que se replicaron con sus sucesoras en mi caso particular.

Myrian Nieto León, falleció el pasado 20 de octubre y su misa de cenizas oficiada por el Padre Marenco. En la Parroquia Santa Laura Montoya, en el Centro Empresarial Blue Gardens de Barranquilla.

Fraternal abrazo de condolencias para su esposo Alberto Cervantes, hijas y nietos. Q.E.P.D

Diana Guerrero Diab

dianacomunicaciones@hotmail.com