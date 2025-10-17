En un mundo que cambia más rápido de lo que logramos entender, eventos como Caribe BIZ son mucho más que una cita empresarial: son una declaración de propósito. Barranquilla vuelve a ser epicentro de ideas, innovación y liderazgo, gracias al impulso de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que ha sabido asumir un rol que va más allá del registro mercantil: el de una verdadera agencia de desarrollo empresarial, comprometida con generar riqueza y transformar el ecosistema productivo del Atlántico.

El impacto de esa visión se refleja en los hechos. En los últimos tres años, más de 46 mil negocios han crecido o se han formalizado en el departamento, fortaleciendo el tejido empresarial y, con ello, la economía local. Esta transformación no ocurre por azar: responde a una estrategia de largo aliento que combina formación gerencial, innovación, alianzas y acompañamiento técnico.

En el marco de Caribe BIZ, el mensaje es claro: actualizarse no es opcional. Las tendencias globales —inteligencia artificial, manejo de crisis, marketing digital, innovación— no son conceptos de moda; son las herramientas que decidirán qué empresas sobreviven y cuáles se quedan atrás. Estimaciones proyectan que la inteligencia artificial podría llevar la tasa de crecimiento de la economía mundial a crecer un 1,2% adicional cada año hasta 2030, y se proyecta que llegará a realizar hasta el 30% de las tareas humanas. No es ciencia ficción: es la nueva frontera del trabajo y la productividad.

Sin embargo, la clave no está en usar IA por usarla, sino en entender para qué. De nada sirve incorporar tecnología si no existe un propósito, una metodología y un equipo preparado para aprovecharla. En Barranquilla, iniciativas como PotencIA, que acompaña a empresas locales en la implementación de soluciones de inteligencia artificial, muestran el camino: formar, experimentar y escalar con sentido. Lo mismo ocurre con RIWI, un programa social que capacita a jóvenes de estratos bajos en habilidades tecnológicas y blandas, abriéndoles paso al empleo y a la innovación.

Caribe BIZ es, en esencia, un llamado a la acción: a pensar distinto, a aprender juntos, a convertir el conocimiento en productividad y la productividad en bienestar. Porque cuando el empresariado crece, no solo crecen las cifras. Crece la región, crecen las oportunidades y se ensancha el futuro del Caribe colombiano.

* Directora Ejecutiva Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla