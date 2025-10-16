Conmovedoras las imágenes del regreso de los rehenes capturados dentro del conflicto Hamás-Israel cuya libertad, después de dos años de angustias, se debe a las gestiones de Donald Trump, quien intervino abiertamente para lograrla, y se mantiene intercediendo y adelantando reuniones en busca de poner fin a la guerra de Oriente Medio. Para burla que en el pacto histérico los lavaperros petristas crean, que lo creen y lo dicen, que Trump no lo hubiera logrado sin la participación del orate que nos gobierna. Trump también (aunque no lo haya declarado abiertamente y los otros conflictos mundiales sean más importantes y acaparan su atención), fija su mirada en los desastres de Venezuela y de Colombia y, más temprano que tarde, llegará el momento de su decidida intervención que acabará con el terrible problema binacional.

Hasta más justo hubiera sido el Nobel para él, con resultados concretos, que para María Corina aunque ella, con su sacrificio persistencia y valentía sin límites, se hizo incuestionable merecedora de la distinción, que dicho sea de paso significó un duro golpe para Maduro y sus cómplices. La reacción de Maduro fue, cual Petro, cancelar relaciones con Noruega, es que ésos izquierdosos son muy ardíos. Pese a que por aquí el premio había perdido su relevancia desde que se la dieron a Santos por una falsa y mal concebida paz que nunca existió, que ésos noruegos se informaron mal o, como se dice por ahí, fueron seducidos por la entrega de algunas áreas de explotación petrolera (ya sabemos que Santos es experto en ese tipo de seducción), Petro tambiés se ardió.

Pero el tema es local y, lástima que no exista el Nobel de la inquina persistente, que se lo ganaría INVÍAS pues, pese a la medida cautelar expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenando suspender el proceso hasta que se cumplan legales requisitos previos, insiste en cobrarnos una absurda valorización. Tal como afirma el senador atlanticense Carlos Meisel, el petrismo ignora los fallos judiciales, hacen lo que les da la gana, así que hay que montar una reacción ciudadana similar a las que el petrismo acostumbra. Sabido es que Petro nos detesta y, así fuere ilegal, hará lo que sea para jodernos.

Coletilla: Felicitaciones a la familia Crissien y a todos los partícipes de la CUC por su destacada aparición en el World University Rankins como la mejor universidad del país, superando a Los Andes, La Nacional, La Javeriana, y otras que acaparaban los primeros lugares. Ovación para el plantel universitario barranquillero.

rzabarainm@hotmail.com