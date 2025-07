Este ha sido uno de los títulos más rápidos de escoger para una columna y la razón es obvia: En EL HERALDO del pasado 24 de julio leí una respuesta de Daniel Sarabia en representación de Argos a mi columna del martes pasado que por falta de espacio en el periódico impreso se tituló “Ciudad Mallorquín es un hecho, pero…”, y en el virtual sí con su título completo: “Ciudad Mallorquín es un hecho, hablemos de Pajonal”. Y la rapidez en la escogencia del título de hoy fue fácil porque en lo expuesto por Daniel Sarabia dirigido a mí y a mi columna, no respondía a las inquietudes que he planteado en esa y en repetidas ocasiones. Analicemos el contexto de una y de otra para sacar conclusiones.

Vuelve Argos a centrar su temática en Ciudad Mallorquín, defendiendo su urbanismo. Pues resulta que yo lo único que he criticado de su urbanismo es el desequilibrio entre la cantidad de apartamentos y parqueaderos, y eso creo que salta a la vista. También que para ese desarrollo acabaron con un bosque seco tropical al que convenientemente ellos le han llamado rastrojo. Los lectores sabrán quién tiene la razón. Fuera de eso, nada más. Otra cosa es que para cualquier barranquillero resulta obvio que la ciudad ya construida desde hace décadas, mucho antes que Ciudad Mallorquín, no cuenta en el norte con una malla vial suficiente para soportar el enorme tráfico que generarán los diferentes proyectos de Argos en esa gran área, recordando que aún faltan por construir unos 7.000 o más apartamentos en Ciudad Mallorquín, que es solo su primer proyecto y que contará con unas 16.000 unidades de vivienda. ¡Pero si es que ya casi están saturadas nuestras vías en ese sector! Hasta aquí nada que refutar.

Lo otro, lo más grave, lo que nunca comentan, lo que los barranquilleros deberían saber, y es lo que manifesté en mi pasada columna, es: ¿Por qué Argos no nos informa a los barranquilleros que además de los 16.000 apartamentos de Ciudad Mallorquín tienen proyectados 25.000 más en el lote de al lado, en bloques de 5 pisos sin ascensor? ¿Por qué tampoco acerca de las más de 33.000 unidades de vivienda proyectadas desde la Circunvalación hasta la actual Río Alto? Un total de 74.000 apartamentos, aunque otros me han informado que son 86.000. ¿De cuántos habitantes y de cuántos vehículos estamos hablando? Unos 300.000 o más, nuevos habitantes en ese reducido espacio, que si lo comparamos con la inmensa área que ocupa nuestra Barranquilla con tan solo 1.300.000 habitantes muestra a las claras un desequilibrio alarmante que afectará negativamente y para siempre la movilidad de todo el norte de nuestra ciudad. Esa realidad no aguanta discusión, y es en la que siempre me he centrado. ¿Por qué Argos oculta esos proyectos futuros incluyendo cantidad y tipos de apartamentos en cada uno?

