Escribo esta columna con profunda alegría, por hacer arte y parte de una organización como Evas&Adanes, la cual, teje con acciones contundentes esperanzas por la equidad, igualdad de derechos y la no violencia, desde el amor profundo por su origen – La Guajira – no esperamos la transformación, la propiciamos. No nos preguntamos que nos puede dar nuestra tierra, sino que movilizamos esfuerzos colectivos para aportar en lugar de esperar.

De esta manera, anuncio con emoción que del 5 al 7 de junio del año en curso se realizará la semana Por La Guajira y en esa agenda viviremos espacios culturales poderosos, como el lanzamiento literario Las mujeres y el valor espiritual de los vientos, el Café entre Evas, visita a comunidades, donaciones de bibliotecas, jornadas holísticas y de salud mental, entre otras actividades.

Como aspecto relevante honraremos a nuestra amada tierra Guajira (único departamento que se escribe en femenino entre 32 departamentos del país) con una serenata desde voces y acordeones interpretados por mujeres, a nuestra dama de Colombia le regalaremos una serenata especial y repleta de sororidad por sus 60 años de vida administrativa, con la fuerza de la voz wayúu de Iris Curvelo de Uribia para el mundo, el acordeón urumitero de la reina vallenata 2022 María Sara Vega y el talento bohemio de Morelia una artista Riohachera con un futuro poderoso; mujeres con la fuerza propia de la península y que demuestran con sus amplias capacidades que las mujeres no quieren nada regalado, sino que están conquistando espacios con mérito y consciencia. Definitivamente las mujeres en la música no son musas sino protagonistas.

Desde Evas&Adanes le regalamos esta serenata a La Guajira en señal de gratitud por permitirnos nacer en ella, con esperanzas encendidas en su transformación y con la fuerza inquebrantable de no rendirnos en esta apuesta social por crear nuevas realidades. Será un espacio abierto a todo público, plural e incluyente.

¿Para que una semana por la Guajira y una serenata a La Guajira?

Justificamos esta iniciativa de la Semana Por La Guajira, basadas en el compromiso de no resignarnos a realidades adversas de nuestra tierra; la Asociación Evas&Adanes considera que mediante el tejido de alianzas con diferentes organizaciones se puede aportar a la construcción de herramientas que aporten a un territorio encaminado a la equidad y la igualdad de derechos. Estas acciones conjuntas con enfoque interseccional, de derechos, culturales y de género pretenden aportar a la renovación en la manera de pensar y actuar en relación con una agenda ciudadana enfocada en los derechos y visionando de manera colectiva las herramientas que nos permitan sobreponernos a la crisis y comenzar a tejer transformaciones sociales, en lugar de dañarnos entre nosotros.

El Objetivo es:

Desarrollar espacios de diálogos, actividades y encuentros plurales, con el fin de generar reflexiones con perspectiva de género, social y cultural respecto al departamento de La Guajira y aportar a la autoestima regional, desde líneas temáticas que aporten al tejido de realidades no violentas y en igualdad de derechos, así mismo, desde la visión de reconocer/potenciar capacidades y liderazgos locales transformadores.

Antecedentes: Hemos desarrollado 2 semanas por La Guajira en el año 2024 con el apoyo de aliados internacionales, nacionales y locales, logrando resultados de alto impacto y sostenibles para las comunidades y el desarrollo de las actividades, este 2025 regresamos con poder y compromiso por la transformación social.

Agenda semana primer semestre – 2025

Esta agenda está co-organizada por FP2030 y Evas&Adanes, con el apoyo de aliados como la Ean, la Gobernación de la Guajira, Prosperidad Social, Comfaguajira, Centro de Bienestar Samskara, entre otros.

1. Jueves 5 de junio

Lanzamiento literario

SERENATA #PorlaGuajira

Reunión entre aliados estratégicos

Viernes 6 de junio de 2025

Actividades en la Ranchería ORROTKO

Desarrollo del Café entre Evas en comunidad

Visita a SAMSKARA Centro de Bienestar: Sesión de sonoterapia y relajación – tertulia espiritual en un espacio dedicado a la sanación interior y al reencuentro con la esencia femenina.

Sábado 7 de junio de 2025

Visita a la Ranchería Iwouyaa

Talleres con docentes

Seguimiento a donaciones

Taller holístico con mujeres lideresas y donación de libros.

Prometemos una semana por La Guajira 2025 primer semestre poderosa y ya preparamos la del segundo semestre enfocada en salud mental y bienestar integral. Lo creemos, lo Logramos. Hacemos todo por nuestra Guajira.

