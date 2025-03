La transición energética es solo una utopía, yo no puedo transitar de una fuente de energía que depende de recursos no renovables, a otra que depende de los mismos recursos no renovables, es hasta irónico e incoherente, simplemente, son nuevas tecnologías para la producción de energía por eso lo que estamos haciendo realmente es una diversificación energética, ampliando y robusteciendo la matriz energética, algo que está muy bien.