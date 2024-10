En este sentido, si eres red de apoyo de alguien no asumas una falsa empatía, no seas más enfermedad que remedio, no rompas más ese mundo psíquico que va soltando los hilos de esperanzas, que simplemente necesita llorar, gritar, lo que sea que le caiga bien a ese caos que le irrumpe. No desesperes con la salud mental de las personas, mejor aléjate, pero no juegues a ser la ayuda que jamás serás.