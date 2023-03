Inpec confirma traslado del ‘Negro Ober’ a otra cárcel

El mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó el traslado, aunque no dio a conocer a dónde será llevado el llamado líder de los 'Rastrojos costeños'. La información fue acompañada de un video donde se observa a Ober con sus pertenencias aún en la cárcel de Girón.

En el video amenazante, el 'Negro Ober' aparece haciendo mención a la detención de su pareja, que ocurrió en apartamento del barrio Roma, en la localidad de Kennedy de Bogotá.

“A mi mujer no la van a pegar por los actos míos, yo pago por mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada (…). Qué más le digo, pues se murió el fiscal Pecci (fiscal paraguayo asesinado en Barú) y ahora que no se muera cualquier fiscal en esta m*** (…) Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan la mujer o miramos cómo estamos o yo no sé (…) Que Dios me los bendiga grandemente, que me les dé larga vida, mucha protección y que usen chaleco antibala”, se le escucha decir en las imágenes a Martínez Gutiérrez.