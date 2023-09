Arturo Char fue trasladado a la Dijín y podría ser presentado ante la Corte

Y agregó el ex presidente del Congreso: "Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE. UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país. Mi inocencia será ratificada en lo que queda por delante del proceso. Tengo la certeza que mis abogados pondrán a disposición de la honorable Corte todas las pruebas para controvertir los testigos en mi contra y resolver mi situación de manera favorable rápidamente".

El pasado miércoles el máximo tribunal de la justicia ordinaria informó en un comunicado de la orden de captura internacional contra el exsenador por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos dentro del escándalo de la Casa Blanca.

"Al resolver su situación jurídica, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra el exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados", se lee.

En su providencia, la Sala libró orden de captura internacional con el propósito de hacer efectiva la medida contra Char Chaljub, y circular roja ante la Secretaría General de la Interpol, debido a que actualmente el procesado fijó su lugar de residencia en los Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad, indicó entonces la alta corporación.