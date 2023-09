Defensa de Arturo Char pidió que sea trasladado a Barranquilla

Fuentes cercanas al proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia al exsenador Arturo Char dijeron a EL HERALDO que pidieron que el excongresista, señalado en medio del escándalo de la Casa Blanca, sea trasladado a Barranquilla.

La petición concreta la hicieron los abogados al alto tribunal el pasado jueves para que Char Chaljub esté en una guarnición militar en el departamento. No obstante, agregaron las fuentes, la alta corporación judicial no ha dado respuesta a la solicitud.

Las fuentes añaden que este mismo viernes la Dijín de la Policía dejaría al exparlamentario barranquillero a disposición de la Corte.

Finalmente, los cercanos al caso advierten que el alto tribunal podría negar la petición y, por ende, sea enviado a la Cárcel La Picota, en Bogotá.

Vale mencionar que fuentes de la Corte Suprema indicaron a este diario que, por tratarse de un proceso bajo la égida del antiguo sistema penal, que es el que rige en el alto tribunal, Char Chaljub estará detenido mientras sigue el proceso de investigación en el cual la Sala de Instrucción definirá al final si lo acusa o no.

Por su parte, el ex senador de Cambio Radical publicó en su cuenta de X, antes Twitter: "Respeto y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia y por esa razón apenas fui notificado el día de ayer empecé a adelantar las gestiones para viajar a Colombia y presentarme lo más pronto posible para ponerme a disposición de la honorable Corte. Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer".