Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento del Cauca, luego de que un ataque con explosivos dejara varios uniformados lesionados en zona rural del municipio de Patía.

De acuerdo con reportes preliminares, la detonación ocurrió cuando un vehículo blindado del Ejército Nacional de Colombia se desplazaba por un tramo de la vía Panamericana. El artefacto explosivo fue activado al paso del automotor militar, lo que provocó daños en el sector y dejó al menos cuatro soldados heridos, uno de ellos por el aturdimiento de la explosión.

Los uniformados afectados fueron evacuados del lugar y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones.

La explosión también causó daños en algunos vehículos particulares que transitaban por el corredor vial en ese momento. Debido a la situación, las autoridades decidieron suspender temporalmente el paso en la zona mientras se adelantaban verificaciones de seguridad.

El gobernador del departamento, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, confirmó que el ataque estuvo dirigido contra tropas que desarrollaban operaciones militares en esa parte del territorio. Según indicó, la acción armada generó preocupación entre los habitantes del municipio.

Tras lo ocurrido, la administración departamental activó mecanismos de coordinación con las autoridades militares y civiles para atender la emergencia y evaluar las condiciones de seguridad en el área. El mandatario también expresó su solidaridad con los militares lesionados y manifestó su deseo de pronta recuperación para los integrantes de la fuerza pública afectados.

Vale mencionar que en esta zona del país hay injerencia criminal del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.