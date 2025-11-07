La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, informó este viernes en un comunicado que el Gobierno Nacional encabezará el próximo 9 de noviembre el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano en el caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica”.

Explicó la entidad que el acto público se llevará a cabo “como una medida de carácter simbólico y reparador que busca el reconocimiento de la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas”.

La ceremonia se realizará en la ciudad de Santa Marta, a las 6:30 pm, y será presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El jefe de Estado, a nombre del Estado, ofrecerá “disculpas públicas frente a la estigmatización, el dolor y la persecución sufrida por los miembros, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, persecución que se reflejó en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas y toleradas por el Estado colombiano”.