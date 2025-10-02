Luego de que el presidente Gustavo Petro avivara una dura polémica por su propuesta de crear un Ejército para“liberar a Palestina”, que en su opinión debe ser organizado por la ONU si Estados Unidos no asume esa tarea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al respecto.

Como se sabe, en su momento el jefe de Estado que “si el ejército de los EE. UU. no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina”, manifestó Petro en su cuenta de X.

El mandatario ya planteó esa idea en su discurso del pasado martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York: “Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina”, dijo.

¿Enviarán tropas colombianas a Gaza?

En medio del conflicto en Gaza y la tensión tras la detención de dos colombianas que iban en la flotilla con ayuda humanitaria, interceptada por el Ejército israelí, el ministro de Defensa respondió a la posibilidad de enviar tropas del país, destacando que la participación colombiana en operaciones multinacionales depende de decisiones diplomáticas y del mandato de la ONU.

Agencia EFE Imagen referencial de Gaza.

“Las Naciones Unidas tienen la potestad de formar y desarrollar fuerzas multinacionales para el mantenimiento de la paz y, a través de ese mecanismo, una vez se determine por las vías diplomáticas, se procederá en consecuencia”, explicó el ministro al término del debate de control político en el Congreso sobre la situación de seguridad a nivel nacional.

Asimismo, precisó que Colombia ya hace presencia en operaciones del exterior: “Por ejemplo, nosotros tenemos un batallón desplegado en el Oriente Medio entre Israel y Egipto que hace parte de una fuerza multinacional de la paz de la ONU”, recordó.

Así las cosas, no confirmó ni tampoco descartó la posibilidad de enviar tropas a Gaza, aunque sí aclaró que eso será decisión de la ONU: “Si se estima y si se ordena en esa misma línea hacer algo similar (como el batallón desplegado en el Oriente Medio entre Israel y Egipto) para otra región del mundo, pues así lo haremos”, aseveró.

Tras la delcaración, el ministro concluyó que “la posibilidad de enviar tropas a Gaza es una potestad de la ONU con fuerzas multinacionales”.