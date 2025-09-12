La excanciller Laura Sarabia Torres, que hace dos meses renunció al Gobierno de Gustavo Petro, se convertirá en la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido.

Laura Sarabia, de 30 años, trabajó en la campaña de Petro y por su eficiencia se ganó la confianza del presidente hasta el punto de que cuando llegó al poder la nombró jefa de Gabinete presidencial, donde se convirtió en la mujer más poderosa del país.

En febrero de 2024, Petro la designó directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), luego la puso al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y finalmente la hizo canciller.

Sin embargo, el poder de Sarabia comenzó a menguar por sus enfrentamientos con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, un controvertido político que fue clave en la financiación de la campaña presidencial de Petro y es la actual mano derecha del jefe de Estado.

Cabe recordar que hace dos meses Sarabia renunció al Gobierno por diferencias con el presidente Gustavo Petro en el tema del contrato de los pasaportes.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, explicó esu momento.