El caso de Tatiana Hernández, estudiante de medicina desaparecida en Cartagena hace tres meses y nueve días, sigue sin resolverse y cada vez se suman nuevos elementos a la investigación.

Leer más: Reportan muerte de hombre tras caer de edificio en el norte de Barranquilla

La joven fue vista con vida por última vez en los espolones frente a la avenida Santander, en la capital de Bolívar, y desde entonces sus familiares y amigos han mantenido una intensa búsqueda para dar con el paradero de la bogotana.

Ahora, la familia de Tatiana denunció que está siendo víctima de llamadas extorsivas por este caso. Así lo dio a conocer el abogado Iván Cancino, apoderado de la familia.

Asimismo, Cancino aseguró que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación de la joven, ni tampoco ha verificado las informaciones allegadas sobre su desaparición.

“A la familia la viven llamando a darle información y han tenido llamadas extorsivas. Ellos han denunciado las llamadas extorsivas y la Fiscalía no ha hecho nada, ni siquiera por la investigación de las extorsiones, donde ya tienen el teléfono identificado, tienen el centro carcelario desde donde hacen la llamada. Tienen que ir a entrevistar al que llamó y preguntarle si verdaderamente sabe algo de Tatiana o no, peo no hacen esos temas elementales”, enfatizó.

Ver también: Jorge Cabezas Hurtado, el delantero del Watford de Inglaterra, que llegaría a Junior

De acuerdo al penalista, existen presuntas irregularidades en el caso de Tatiana Hernández, como la filtración de información por parte de la Fiscalía, lo que pondría en “riesgo” a la familia de la víctima.

“La Fiscalía no ha arrancado, incluso, han tenido la falta de empatía de decirle a la mamá y al papá que si están viendo muchas películas, cuando la labor de ellos es verificar todas y cada una de las hipótesis. Las hipótesis se le han presentado vía correo y de manera verbal. Nosotros como apoderados de víctimas presentamos el poder, hemos rogado por una visita al expediente y se nos han negado”, añadió el abogado a los medios.

Le sugerimos: Denuncian a Juliana Guerrero, funcionaria del Mininterior, por sus polémicos viajes en aeronaves oficiales

Cancino reiteró que el ente acusador es el responsable de que la investigación no avance y además de poner en riesgo la integridad de cada uno de los miembros de la familia de la médica.

“Lo puedo decir con absoluta convicción que fue la Fiscalía, porque tenemos las pruebas de que así fue, de tal manera que la Fiscalía se puede poner brava, me puede mandar a investigar, no se preocupe, yo tengo la evidencia clara de que fue la Fiscalía la que lo hace poniendo en peligro a la familia, entonces en vez de preocuparse por filtrar información, debe preocuparse por investigar primero si es cierto lo que dice, quiénes están involucrados y si eso tuvo algo que ver o no con la desaparición de Tatiana”, dijo.