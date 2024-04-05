Un juez de control de garantías emitió este viernes 5 de abril una orden de captura en contra del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado de presunta explotación sexual infantil por haber ingresado con dos menores de edad a un hotel en Medellín.

La Fiscalía General de la Nación fue la que solicitó la detención del extranjero, quien 'estaría involucrado en conductas delictivas relacionadas con inducción a prácticas sexuales con dos menores de edad, ocurridas el pasado 28 de marzo, en un hotel del sector de El Poblado, en Medellín', indicó el ente en su cuenta de X.

Asimismo, informó que 'un fiscal de la Seccional Medellín avanza con los trámites ante la Dijin de la Policía para que se solicite a Interpol la expedición de circular azul en contra del indiciado'.

Este caso, que está en investigación, ha provocado un gran revuelo en el país no solo por la permisividad para que el hombre pudiera ingresar al hotel con menores, sino por el fallo del procedimiento policial que no solo no arrestó al acusado sino que permitió que abandonara el país.

Livingston, según reveló el alcalde Federico Gutiérrez, llegó a Medellín para pasar la Semana Santa en un vuelo procedente de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.). El hombre salió del país el viernes pasado, un día después de ser hallado con las menores, pero no pudo ser procesado por ningún delito porque supuestamente no fue encontrado en flagrancia.

El pasado miércoles 3 de abril el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno pedirá en extradición a Timothy Alan Livingston.

'El Gobierno pedirá en extradición al Gobierno de los EE. UU. al pedófilo del hotel de Medellín y pedirá un informe sobre por qué el pedofilo logró huir y cual es su nombre (sic)', indicó el mandatario en sus redes sociales.

A raíz de este caso, el alcalde de la capital antioqueña anunció 'medidas extraordinarias' para prevenir y mitigar la explotación sexual de menores con la firma de dos decretos que ordenan suspender por seis meses 'la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines'.

'A partir de hoy y por un término de seis meses se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto', declaró Gutiérrez en conferencia de prensa.