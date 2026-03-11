Ilustrativa columna en El Tiempo, de Eduardo Posada Carbó, sobre el centenario de Álvaro Cepeda Samudio. 1926-2026. Algunos biógrafos dicen que nació en Ciénaga Magdalena; otros afirman que en Barranquilla. Periodista, crítico literario, escritor y brillante contertulio del Grupo de Barranquilla, junto a Gabriel García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Alejandro Obregón, German Vargas, -entre tantos- quienes fundaron La Cueva. Fue apodado el cabellón por su melena rebelde y alborotada. Murió muy joven en New York a los 46 años. Su novela cumbre es La Casa Grande. Quiero rendir homenaje a mi primo segundo. Por qué?. Mi abuela materna Celina Samudio Navarro era hermana de Sara, la madre de Álvaro. Por ende primo hermano de mi madre Magaly Romero Samudio. Posada Carbó, le debe a Cepeda Samudio el despegue a sus tiernos 13 años, su profesión de periodista quien lo incentivó a escribir su primera columna.

HELENA MANRIQUE ROMERO