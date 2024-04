“Estamos sorprendidos porque la atención es buena”: usuarios de Compensar

Agregó que queda la incertidumbre sobre el futuro de afiliación y acceso a los servicios de salud. “Uno queda como siempre con esa incertidumbre de qué irá a pasar y más por toda la situación que se está viviendo con este tema de la reforma de salud que se cayó por estas cosas entonces no sabemos obviamente qué vaya a pasar. Uno siempre busca lo mejor en tema de atención y para que todos los usuarios la tengan”.

La ciudadana Ludy Guzmán señaló que se encuentra preocupada ante la situación debido a que es diabética e hipertensa por lo que requiere controles y entrega de medicamentos cada tres meses.

“No tengo quejas aquí ya que mi atención ha sido muy buena y oportuna”, añadió Guzmán.

Por otra parte, Pedro Buitrago sostuvo que como usuario se encuentra tranquilo ya que no dejarán a los afiliados sin su derecho oportuno a la prestación del servicio.

“Yo creo que no hay que tampoco entrar en alarma ni nada, porque yo me imagino que así como ellos entran en algún momento en sus cuentas y no les dan, entonces deben tener algún plan alternativo, o por lo menos el gobierno algo debe hacer al respecto, pero pues diría yo que es muy temprano ponerse uno a lanzar juicios sin escuchar las partes”, declaró Buitrago.

Es preciso comentar que en el caso particular de Compensar resulta sorprendente porque fue la misma entidad la que solicitó el retiro de la EPS y no fue una decisión de otra entidad interviniente como siempre ha ocurrido con otras Entidades Promotoras de Salud.

Sobre esto, su director general, Carlos Mauricio Vásquez, se pronunció acerca del retiro “total y voluntario” del Sistema de Seguridad Social en Salud. El ejecutivo señaló que esto se debió a un “acto de responsabilidad”.