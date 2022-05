Dimar avanza en investigación por encallamiento de buque

Luego de superar el incidente de encallamiento presentado en la noche de este lunes en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) explicó que el suceso se habría presentado “por fuera del canal navegable”, en el sector de Bocas de Ceniza, tajamar occidental (específicamente en el K 0-300 en proximidades del faro F-2).

Cormagdalena –como encargado de garantizar la navegabilidad del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla– precisó que las profundidades del canal navegable “se encuentran por encima de 11 metros”, de acuerdo con las más recientes batimetrías realizadas por el Centro de Investigación e Ingeniería (CIIC).

En ese sentido, Cormagdalena aseguró que el canal “cumple con las condiciones en el puerto de Barranquilla para atender la demanda de ingresos y zarpes de embarcaciones”. A su vez, la corporación ofreció el apoyo técnico a Dimar con el propósito de seguir manteniendo las condiciones de navegabilidad apropiadas.

Por su parte, Lucas Ariza, director ejecutivo de la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria), detalló que el incidente de encallamiento del buque Mafet Marajo, de bandera francesa, se produjo porque este “pudo haberse salido del canal o no ingresó directamente por él”.

“El encallamiento no ocurrió porque las condiciones del canal de acceso no estuvieran dadas, sino porque, al parecer, no estaba navegando por el canal”, explicó Ariza, asegurando que les corresponde a las autoridades marítimas verificar si el incidente ocurrió por fallos en la máquina o malas maniobras en el buque.

El director de Asoportuaria reiteró que las condiciones de navegabilidad por el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla actualmente “son buenas”, argumentando que los dragadores están realizando batimetrías, en promedio, cada cuatro días. “La última batimetría se compartió el fin de semana y mostró unas buenas profundidades en el canal. Hay calados de 9.7 metros. Incluso, la semana pasada ingresó un buque de 9.8 metros. Por eso el tema del buque encallado no es un tema de malas condiciones en el canal”, puntualizó.