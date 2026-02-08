La Alcaldía de Barranquilla, tras las reuniones de articulación con las empresas de servicios públicos, acompaña y respalda las labores de mantenimiento preventivo en las redes eléctricas que adelanta la empresa Air-e, en atención a los llamados de líderes comunitarios y ciudadanos, como parte del esfuerzo conjunto para que las fiestas de Carnaval se vivan de manera segura y ordenada.

Desde inicios de enero, se vienen realizando podas de árboles que se encuentran cerca a los cableados, y lavado de aisladores para prevenir interrupciones por la contaminación y la salinidad que terminan afectando el funcionamiento de los equipos eléctricos de Air-e. Sin embargo, las acciones se vienen intensificando en los circuitos de los barrios en donde se harán eventos de Carnaval.

Un ejemplo fue la intervención que se realizó para el Carnaval del Suroccidente, donde según manifestó Air-e, se adelantaron trabajos en los circuitos: Silencio 12 en la calle 76 con carrera 26ª; Los Andes, sector de la carrera 25B con calle 70C; Nueva Colombia en la carrera 21B con calle 64C; Centro 11 a la altura de la calle 64C con carrera 14 y Cordialidad en la carrera 16 con calle 53D.

Además, se hicieron intervenciones en otros sectores de la ciudad, como la Vía 40 y la carrera 44, vías en donde se hacen desfiles y eventos de Carnaval, así como en toda la ciudad, atendiendo el plan general de mantenimiento y prevención.

La Alcaldía de Barranquilla hace un llamado para que la comunidad celebre el Carnaval sin afectar las líneas de cableado.

“Es importante que la ciudadanía entienda que cuando lanza agua, papeles y serpentinas metalizadas, espumas y demás a los cables, puede representar un peligro inminente para la ciudadanía. Además, celebrar sin arrojar residuos sólidos ni contaminantes al espacio público o las calles hace parte del comportamiento que todos debemos tener por una Barranquilla limpia, linda y sostenible”, afirmó la jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Dina Luz Pardo.

Estas acciones de mantenimiento y prevención se seguirán realizando durante todo el año. Por esto, se le recomienda a la ciudadanía acatar las indicaciones para evitar afectaciones o inconvenientes por la situaciones que se puedan presentar durante estos operativos.

Cabe destacar que estas acciones cumplen con la programación de mantenimientos preventivos de la empresa. Para que la ciudadanía pueda realizar podas a sus árboles, primero debe contactar a la empresa Barranquilla Verde a través de sus canales de atención para que un técnico determine el procedimiento a seguir, luego llamar a su jardinero o empresa de confianza, y finalmente llamar a la línea 116 de Triple A para solicitar el servicio de recolección de residuos voluminosos