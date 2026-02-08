La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha la campaña ‘No es No’, una estrategia orientada a la prevención de las violencias contra mujeres y niñas y a la construcción de entornos seguros durante los eventos del Carnaval en la ciudad.

La iniciativa hace parte de la gestión integral que lidera el alcalde Alejandro Char, junto a la primera dama Katia Nule, enfocada en la protección, el cuidado y el acompañamiento permanente de mujeres, especialmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La Guacherna fue uno de los primeros escenarios donde se activó la campaña, con acciones de sensibilización dirigidas a asistentes y participantes del desfile. El mensaje central fue claro: las fiestas deben vivirse desde el respeto, el consentimiento y el rechazo absoluto a cualquier forma de agresión contra las mujeres.

A través de mensajes pedagógicos y actividades de comunicación en eventos masivos, la estrategia busca desnaturalizar conductas que históricamente han sido toleradas en contextos festivos y que vulneran los derechos de las mujeres. La campaña promueve una cultura de respeto y sana convivencia, teniendo en cuenta que al Carnaval asisten mujeres de todas las edades y procedencias.

La Administración distrital informó que la campaña será replicada en otros escenarios de alta afluencia de público durante la temporada, donde también se difundirá información sobre las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, en eventos como el Carnaval del Suroccidente, lideresas comunitarias han participado activamente llevando el mensaje de ‘No es No’ a barrios y desfiles, posicionándose como voceras de la autonomía, la dignidad y la cero tolerancia frente a la violencia de género.

Con esta estrategia, la Alcaldía de Barranquilla reafirma su compromiso con la garantía de una vida libre de violencias para mujeres y niñas, y con la consolidación de un Carnaval seguro, donde el disfrute, la tradición y la alegría se vivan con respeto y dignidad.

