La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) realizó un recorrido de verificación por diferentes puntos del departamento para evaluar el estado de la infraestructura de protección frente al comportamiento del río Magdalena y el canal del Dique con el propósito de prevenir contingencias durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con Ayari Rojano, subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la CRA, las inspecciones incluyeron diques, vías, bocatomas y estructuras de contención ubicadas a lo largo de la ribera del río y zonas cercanas al canal. Además, señaló que el objetivo fue identificar posibles vulnerabilidades ante el aumento que registró el nivel del río durante las últimas semanas, los cuales son inusuales para esta temporada del año.

Durante la inspección también se evaluaron estructuras como los muros de contención y terraplenes ubicados en el carreteable Calamar - Santa Lucía, así como zonas protegidas con colchacreto, las cuales, según la CRA, se mantienen en condiciones adecuadas. Estas obras hacen parte del sistema que busca evitar inundaciones en municipios ribereños del departamento.

Sin embargo, en la zona de Caimital, en jurisdicción de Malambo, se identificó una bocatoma que presenta riesgo debido a procesos de erosión provocados por el río Magdalena. Frente a esta situación, la corporación envió una notificación a la empresa responsable para que adopte medidas preventivas.

La verificación de estas infraestructuras se da en medio del monitoreo que realiza la entidad al comportamiento del río. Según la CRA, durante febrero se registraron niveles inusuales para la época seca, lo que representa máximos absolutos para esta fecha del año.

“Generalmente en enero y febrero el río desciende porque es nuestra temporada seca. Sin embargo, los frentes fríos y las lluvias en el interior del país hicieron que el nivel aumentara”, explicó la funcionaria, quien añadió que actualmente el río presenta una tendencia estable y en leve descenso.

En estaciones de monitoreo como Calamar y San Pedrito, los niveles se ubican en 5,71 y 5,66 metros respectivamente, con una reducción cercana a dos centímetros diarios desde inicios de marzo.

La CRA también revisó el estado del embalse del Guájaro, que actualmente se encuentra en la cota de 4.10, nivel considerado adecuado y sin riesgo de emergencia. Además, se anunció el cierre de compuertas en el sector de Villa Rosa que habían permanecido abiertas a solicitud de pescadores para permitir el paso de alevinos debido a que ya se acercarían las lluvias y se deben tener medidas de prevención.

Frente al inicio de la temporada de lluvias, prevista para abril, la entidad hizo un llamado a los comités locales de gestión del riesgo y a las autoridades municipales para mantener activos los protocolos de prevención, realizar limpieza de arroyos y cuerpos de agua, y estar atentos a las alertas emitidas por el Ideam.