La Policía Nacional de Colombia informó que tiene todo listo para garantizar la seguridad durante la Batalla de Flores que se realizará en la Vía 40, en desarrollo del Carnaval de Barranquilla. En total, más de 2.600 uniformados estarán dispuestos para atender los diferentes eventos programados en esta gran fiesta cultural.

El despliegue hace parte de la estrategia “Carnaval Seguro 2026”, mediante la cual la institución activó toda su capacidad humana, operativa y tecnológica con el propósito de proteger la vida, la convivencia y la tranquilidad tanto de los barranquilleros como de los turistas que participan en las festividades.

El servicio policial contempla acompañamiento permanente, controles preventivos, vigilancia estratégica y presencia institucional en puntos priorizados a lo largo del recorrido de la Vía 40 y en sus zonas aledañas, donde se concentra un alto flujo de asistentes durante el desfile.

En el marco de la planeación operativa, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, realizó un recorrido de supervisión sobre la Vía 40 con el fin de verificar el dispositivo de seguridad, fortalecer la presencia institucional y transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza a quienes disfrutarán de los eventos del carnaval.

“El compromiso de la Policía Nacional está con la seguridad de los ciudadanos; tenemos toda nuestra capacidad volcada para garantizar la tranquilidad de todos antes, durante y después de estas celebraciones”, señaló el oficial.

Asimismo, invitó a los asistentes a vivir el carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. “La seguridad es una tarea de todos y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”, agregó

La institución recordó que están habilitadas las líneas de atención para denunciar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo: la línea de emergencias 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, con garantía de absoluta reserva.

