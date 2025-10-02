En el edificio de la facultad de Bellas Artes, otro de los puntos habilitados para la consulta interna que elegirá al nuevo rector de la Universidad del Atlántico, la jornada de votación transcurre con total normalidad y eficacia al mediodía de este jueves.

Durante el transcurso de este proceso, cerca de 70 estudiantes han ejercido su voto, de los 132 habilitados para participar en esta mesa de la sede educativa.

Heider Espinosa, vocero de la facultad de Bellas Artes, mencionó que se está haciendo veeduría a todo el proceso para que todos puedan votar el día de hoy sin complicaciones.

“Por el momento todo ha estado perfecto, mejor de lo que esperamos con la jornada y queremos que siga así, entonces le indicamos a los estudiantes cómo llegar a las mesas para ejercer su voto. Velamos mucho porque salga bien la elección ya que determinará el futuro de esta facultad, la cual es el epicentro de cultura de la ciudad”, comentó.

Por otro lado, en esta sede los delegados de la alma mater están haciendo veeduría especial a la identificación con el carnet digital, mediante la aplicación UA Identity, que contiene los registros biométricos de cada estudiante.

De esta manera, se pretende realizar una jornada con total transparencia en la elección del nuevo rector.