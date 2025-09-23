Con el compromiso de seguir transformando ideas en motores de desarrollo sostenible, la empresa Triple A presentó la cuarta edición de Innova Social, un programa que se ha consolidado como referente de innovación socioambiental en el Caribe colombiano.

Desde su creación, esta iniciativa ha identificado y fortalecido más de 50 emprendimientos verdes, a los que ha entregado capital semilla, mentorías y herramientas técnicas que han permitido a sus participantes incrementar ventas hasta en un 300 % y duplicar su capacidad de generar empleo.

“Hoy presentamos Innova 4.0, un programa que se ha convertido en un referente no solo local, sino nacional. Estamos transformando emprendimientos verdes y sostenibles, impulsando la economía local y fortaleciendo un ecosistema que promueve el progreso de la región. Invitamos a los emprendedores a que se inscriban hasta el 22 de octubre y juntos sigamos construyendo un Atlántico más sostenible”, expresó Laura Aljure, Gerente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de Triple A.

Aljure destacó además que, con el respaldo de la Alcaldía de Barranquilla, esta iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando que la articulación entre empresa, comunidad e instituciones es clave para promover soluciones perdurables en el tiempo.

En esta nueva edición, Triple A seleccionará hasta 30 emprendimientos socioambientales ubicados en los municipios donde opera la compañía y en el Distrito de Barranquilla. Los seleccionados participarán en un bootcamp intensivo, y de ellos, 10 recibirán acompañamiento especializado durante seis meses, además de recursos en especie por hasta $10 millones de pesos, un plan de negocio, asistencia técnica y mentorías.

De acuerdo con Alfredo Carbonell, subgerente de Sostenibilidad de Triple A, se buscan emprendimientos con al menos seis meses de operación comprobable, enfocados en negocios verdes como bioproductos y servicios sostenibles, ecoproductos industriales o tecnologías para la calidad ambiental. “Nuestro objetivo es promover prácticas de economía circular y protección del medio ambiente”, afirmó.

La efectividad del programa también se refleja en los testimonios de emprendedores beneficiados. Ángela Ladino, fundadora de una marca de productos tejidos con zuncho recuperado y participante de la edición 3.0, resaltó: “Gracias a este proceso, mi emprendimiento recibió capital semilla y, más allá del recurso económico, me llevo la confianza, los aprendizajes y la oportunidad de crecer. Invito a otros emprendedores a postularse, porque este programa representa apoyo y visión para llevar los negocios a otro nivel”.